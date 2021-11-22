زياد سيد يشارك في مسلسل "ساعة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب زياد سيد في المسلسل السوري "ساعة فرح" المنتظر بدء تصوير مشاهده في مطلع شهر يناير المقبل.

ويقوم المخرج رامي البدوي بوضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات مسلسل "ساعة فرح"، الخاصة بمواقع التصوير الداخلية.

مسلسل "ساعة فرح" إنتاج ألماني سوري مشترك، ويتناول قضية ضياع طفل من أسرته في زمن الحروب والمشاكل الطائفية، وعندما يصل لمرحلة الشباب يبدء في البحث عن عائلته، وتدور الأحداث في عدة دول عربية منها الأردن ولبنان، وألمانيا.

زياد سيد شارك في مسلسل "ليه لأ" الجزء الأول وشارك فى بطولته كل من أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، ناردين فرج، وصدقي ضخر، وعمر الشناوي، ومجموعة من الوجوه الشابة، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.