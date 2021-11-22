"مش مصدقة إنك مابقتيش موجودة".. ريهام حجاج تنعى الإعلامية أسماء مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الإعلامية أسماء مصطفى التي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين.

ونشرت "ريهام" صورة لـ أسماء بصحبة نجليها، وعلقت: "حزن، حزن، مع السلامة يا أم ضحكة حلوة وقلب أبيض وروح طاهرة وجميلة، مش مصدقة إني بكتب الكلام ده عشان إنتي مابقتيش موجودة".

وتابعت: "اللهم لا اعتراض على إرادة ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أدخلك فسيح جناته برحمته وبأعمالك الحلوة واحترامك وطيبة قلبك، ربنا يصبرك يا أيمن أبو العلا ويبرد قلبك على فراق حبيبة عمرك ويقدرك على مسؤولية أولادك".

ورحلت الإعلامية أسماء مصطفى عن عالمنا اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

