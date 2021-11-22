"هتوحشيني يا بكيزة".. إسعاد يونس توجه رسالة لسهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة للفنانة الراحلة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد.

ونشرت "إسعاد" صور تجمعها بالفنانة الراحلة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "من ٧ سنين نورتيني في صاحبة السعادة، وهنعيد الحلقة تاني الليلة على dmc الساعة ١١ مساء، هتوحشيني يا بكيزة".

ويعتبر مسلسل "بكيزة وزغلول" من أشهر الأعمال التي جمعت النجمتين، إذ حقق نجاحا كبيرا وقتها، ما شجع صناع العمل لتقديم جزء ثاني من خلال عمل سينمائي يحمل اسم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول".

الفنانة سهير البابلي من مواليد محافظة دمياط عام ١٩٣٥، ورحلت عن عالمنا أمس عن عمر يناهز ٨٦ عاما، بعد صراع مع المرض.

ومن أشهر أعمال النجمة الراحلة: "ريا وسكينة، استقالة عالمة ذرة، مدرسة المشاغبين، أميرة حبي أنا، بكيزة وزغلول" وغيرها من الأعمال.