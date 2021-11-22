نهاية مشوارها المسرحي.. كواليس انسحاب الراحلة سهير البابلي من "عطية الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى حمزة:

قدمت الفنانة الراحلة سهير البابلي مجموعة من أنجح مسرحياتها مع المخرج جلال الشرقاوي، ومنها "مدرسة المشاغبين"، ومن إنتاجه وإخراجه دخلت عالم المسرح السياسي مع مسرحيات "ع الرصيف"، و"عطية الإرهابية"، واستمرت الأخيرة 3 سنوات، قبل أن تكون من أسباب إسدال الفنانة الراحلة الستار على مشوارها المسرحي.

المخرج جلال الشرقاوي في حوار له مع الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، تحدث عن الواقعة، وقال: "بعد فترة توقف كنا نعقد جلسات قبل تقديم الموسم الثالث من مسرحية عطية الإرهابية، بحوالي 10 أيام، للمراجعة والتشاور، وفي هذا التوقيت حدثت حوادث التفجيرات الإرهابية، وبالإتفاق مع الفنانة سهير البابلي والمؤلف، أضفنا مشهدا بالمسرحية عن ما يحدث" .

وأضاف: "بعد جلسة استمرت من السابعة إلى العاشرة ونصف تقريبا، اتفقنا على اللقاء في اليوم التالي في منزلها، وذهبت إليها في السابعة مساءا، وعند دخولي الصالون فوجئت بها تخرج وهي ترتدى حجابا باللون الأسود وجلباب كحلي غامق ، وتصورت في البداية إن هناك حالة وفاة في عائلتها ، بعد أن وجدت المؤلف إبراهيم مسعود يخفي وجهه وهو في حالة حزن".

المخرج جلال الشرقاوي تابع: "سألتها إيه يا سهير خير في إيه؟، وردت عليا أنا خلاص اعتزلت والحمد لله، وأمام الدهشة التي كانت فيها عادت وكررت تأكيدها الاعتزال، وعندما سألتها عن مصير العمل والبروفات التي قمنا بها أجابت ربنا يعينكم".

مسرحية "عطية الإرهابية" من تأليف إبراهيم مسعود، وإنتاج وإخراج جلال الشرقاوي، وشارك في بطولتها الفنان الراحل حسين الشربيني، والفنان أحمد آدم، وبعد اعتزال الفنانة الراحلة سهير البابلي، تم إسناد بطولة المسرحية إلى الفنانة عبير الشرقاوي، التي أعلنت أيضا فيما بعد الإعتزال وارتداء الحجاب.

ورحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا مساء أمس الأحد، بعد معاناة مع المرض، وأقيمت ظهر اليوم صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر إقامة العزاء في نفس المكان مساء غدا الثلاثاء.

سهير البابلي عملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.