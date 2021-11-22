قلبه لم يتحمل.. وفاة مشجع تركي بعد فوز فريقه في الدقائق الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

توفي أحد مشجعي فريق فنربخشة التركي إثر إصابته بنوبة قلبية ألمت به عقب تسجيل فريقه هدف الفوز على الغريم غلطة سراي في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

وبعد أن تأخر بهدف دون رد، عادل الألماني مسعود أوزيل لفنربخشة في الدقيقة الـ31، قبل أن يحسم لاعب الوسط البرتغالي ميغيل كريسبو الفوز للضيوف في الدقيقة الـ94 بتسديدة من داخل المنطقة.

وكان أحمد أويسال البالغ من العمر 60 عاماً في المقهى الذي يديره أحد أقاربه في ألاشير، وهي بلدة غرب البلاد تبعد نحو 100 كيلومتر عن إزمير.

وبحسب وكالة الأنباء التركية «دي إيتش إيه» اليوم الاثنين، فإن المشجع المتعصّب لفنربخشة، ابتهج بالهدف الثاني لفريقه قبل أن يسقط أرضاً ونُقل إلى المستشفى وتوفي رغم تدخل الأطباء.

وقال قريبه إرسان أويسال وفق ما نقلت الوكالة: «عندما سجل فنربخشة، الفريق الذي كان يحبّه كثيراً، هدفاً في الوقت بدل الضائع، سقط عمّي على الأرض. لم يستطع تحمل هذه الإثارة».

ويحتل فنربخشة الذي حقق فوزه الأول في الدوري منذ الـ3 من أكتوبر، المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، على بعد 7 نقاط من طرابزون سبور المتصدر، أمّا غالطة سراي فيحتل المركز الثامن (21) أمام بشيكتاش التاسع (20) ثالث أكبر أندية إسطنبول.