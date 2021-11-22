شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تحصد جائزة أفضل ممثلة من المهرجان المصرى الأمريكى للسينما عن "قابل للكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة حنان مطاوع حالة من السعادة، بعد حصولها للمرة الثانية على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "قابل للكسر"، حيث كانت المرة الأولى من مهرجان الأمل السينمائى الذى أقيم بالسويد، وهذه المرة من المهرجان المصرى الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك، كما حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم أيضا، وهو ما كشفته النجمة حنان مطاوع عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقالت حنان مطاوع عبر صفحتها: "جائزة أحسن فيلم وأحسن ممثلة عن دوري في فيلم قابل للكسر من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بـ نيويورك، وتعتبر دي تاني جائزة لي كاحسن ممثلة عن نفس الفيلم بعد جائزه مهرجان hope الدولي بالسويد، الف مبروك لـ أحمد رشوان مخرج الفيلم ومنتجه هو وخالد خطاب والف مبروك لكل الكاست الجميل وعقبال القادم".

وعبرت حنان مطاوع عن سعادتها بالنجاح الذي حققته مؤخرًا في الكثير من الأعمال الفنية التي قدمتها سواء علي المستوي التليفزيوني او السينمائي، مؤكدة فرحتها بحصدها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دولى عن فيلم "قابل للكسر"، وذلك من مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي أقيم في ستوكهولم بدولة السويد.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبد الفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.



