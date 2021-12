شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيدج.. 3 أفلام ومسلسل بـ2021 و4 أفلام فى 2022 وثروة تقدر بـ160 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر عام 2021، من أكثر الأعوام نشاطًا للنجم نيكولاس كيدج، حيث قدم من خلاله العديد من الأعمال وصلت إلى 3 أفلام حيث قدم Prisoners of the Ghostland، وفيلم Willy's Wonderland وفيلم Pig، إضافة إلى مسلسل جديد مع أستوديوهات أمازون لم يستقر على اسمه بعد.

أما عام 2022، تعاقد كيدج علي The Unbearable Weight of Massive Talent، وهو الفيلم الذي يظهر كيدج فيه بشخصيته الحقيقية، والعمل الجديد سيكون من إخراج كوينتين تارانتينو، ومن إنتاج شركة Lionsgate، ومن المقرر عرضه على شبكة HBO Max، كتب السيناريو توم جورميكان مؤلف فيلم That Awkward Moment، وكيفن إتن مؤلف فيلم Ghosted.

ويدور الفيلم حول كيدج الذى يعيد إحياء نسخة تسعينية من القرن العشرين عن نفسه، حيث يسخر من نفسه مستقبلاً لعدم شهرته بعد، وكذلك لصنع الكثير من الأفلام منخفضة الميزانية، كما يقدم فيلم The Retirement Plan وفيلم The Old Way وButcher's Crossing وهو مغامرة مقتبسة من رواية جون ويليامز الأصلية لعام 1960 حول الحدود الوعرة للغرب الأمريكي، ومن المقرر اخراج الفيلم بواسطة المخرج ابي بولسكي.

ومن المقرر أن يكون الفيلم من إنتاج مجموعة ألتيتيودAltitude ، والتي تنتج وتمول، ولديها حقوق التوزيع البريطانية والأيرلندية.

وتدور أحداثه حول شاب ترك الدراسة في جامعة هارفارد وذهب ليبحث عن مصيره في الغرب من خلال ربط مصيره بفريق من صيادي الجاموس بقيادة ميلر (كيدج)، ويشرعون في رحلة مروعة مليئة بالمخاطر، وأحداث الفيلم تدور في سبعينيات القرن التاسع عشر.

وذكر موقع wealthypersons أن ثروة نيكولاس كيدج حتي 2021، وصلت إلى 160 مليون دولار أمريكي، وهو ما يكذب الأقاويل عن افلاس كيدج، وهو الأقاويل التي انتشرت بعد واقعة القبض على النجم العالمي نيكولاس كيدج، فى حالة سُكر، داخل أحد المطاعم الشهيرة فى ولاية لاس فيجاس الأمريكية، بعد أن دخل في مشاجرة كبيرة مع موظفي وعمال المطعم.

ونقلت صحيفة ذا صن الإنجليزية وقتها، تفاصيل واقعة القبض على النجم العالمي صاحب الـ 57 عاما، والتى بدأت بخلع كيدج حذاءه فى المطعم، ومخاطبته للعمال فى المطعم بصوت صاخب.



ثروة نيكولاس كيدج

وظهر كيدج فى الفيديو الذى نشرته الصحيفة الإنجليزية، وهو يخرج من مطعم Lawry's Prime Rib بالقرب من ولاية لاس فيجاس الشهير الأسبوع الماضي، ونقل التقرير أن العاملين فى المطعم لم يتعرفوا على النجم الفائز بجائزة الأوسكار، وبعد تعرفهم على هويته الحقيقية قاموا بطلب الأمن.

ونقل التقرير بعض التفاصيل من العاملين فى المطعم الفاخر، والذين أكدوا أن نيكولاس كيدج، كان يشرب ويسكي باهظ الثمن وبعض من التكيلا قبل أن يصبح عدوانيا، وظهر كيدج وهو يرتدي سروالًا بنقشة جلد النمر، ويجلس على أريكة وهو حافي القدمين.