شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تجبر تطبيق أغانٍ على إلغاء هذه الميزة من أجل ألبومها "30" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرغمت نجمة الغناء البريطانية أديل، تطبيق الأغاني "سبوتيفاى" على تغيير واحد من أهم قواعده، وذلك ‏بعد طرحها أحدث ألبوماتها الغنائية "30"، وضغطت أديل على "سبوتيفاي" من أجل إزالة زر "التبديل" من جميع صفحات ألبومها الجديد "الانتقال العشوائي من أغنية للأخرى"، وذلك بحجة أنها "تروي قصتها متسلسلة من خلال ترتيب أغاني الألبوم"، بحسب ما جاء في تغريدة لها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وأشارت أديل في تغريدتها إلى أن إزالة زر "التبديل" من ألبومها الجديد في "سوبتيفاي" يعتبر طلبها الوحيد في صناعة الموسيقى المتغيرة باستمرار والتي تعمل بها.

وتابعت موضحة: "نحن لا ننشئ ألبومات بقدر كبير من العناية والتفكير في قائمة الأغاني دون سبب، إن ألبومي يروي قصة ويجب الاستماع إلى قصصنا كما أردنا، شكرا لك "سبوتيفاي" على الاستماع لطلبي"، وأثار نفوذ أديل على تطبيق "سبوتيفاي" مخاوف النقاد من حذف ميزة لإرضاء أحد الفنانين.

يشار إلى أن الأغنية الرئيسية لألبوم أديل الجديد "30" بعنوان "Easy on Me" حققت رقما قياسيا لبث "سبوتيفاي" ليوم واحد فقط، والذي كانت تحتفظ به فرقة الكي-بوب الكورية، "بي تي إس".

ستحصل المغنية العالمية أديل على ما يقرب من 100 مليون دولار مقابل ظهورها مع الإعلامية اللامعة أوبرا وينفري في سهرتها تحت عنوان Adele: One Night Only، وذلك بعد مشاهدة من قبل 9.9 مليون مشاهد في المتوسط ​​ وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، حصل البرنامج الخاص على درجات أعلى من جوائز الأوسكار لهذا العام وهي (9.85 مليون) وهو أعلى نسبة مشاهدة لبرنامج ترفيهي على شبكة سي بي إس منذ حلقة أبريل من NCIS.

تفاصيل سهرة أديل مع أوبرا وينفري

وتألفت السهرة من جزئين، الأول المقابلة مع أوبرا وينفري، والثاني استعراض غنائي حضره كوكبة من المشاهير، وذكرت صحيفة ديلي ميل أن النجمة العالمية (33 سنة) تترقب أصداء صدور ألبومها الجديد "30" المقرر طرحه في الأسواق اليوم الجمعة، وهي في الوقت نفسه تثبت أن الموسيقى والغناء ليسا الطريقة الوحيدة لجني الأموال.

العرض الذي بلغت مدته ساعتين تم بثه في أكثر من 70 دولة في أول ظهور لأديل منذ 6 سنوات، وضم أغنيات حصرية جديدة لمطربة البوب التي تقاضت نحو 7 ملايين دولار للموافقة على إجراء المقابلة.

ويتشكل الجزء الأكبر من الأجر الذي تحصل عليه أديل من حقوق بث أغنياتها عبر البرنامج الذي حقق مشاهدات قياسية في العالم، وكشفت أديل في المقابلة أنها عانت كثيراً في التكيف مع وضعها كأم وحيدة، معترفة أن طلاقها كان مرهقاً لها، متطرقة إلى أسباب انفصالها عن والد ابنها سيمون كونيكي وتأثير ذلك على ابنهما أنجيلو (9 أعوام).

كما تحدثت أديل عن مصادر إلهامها في ألبومها الجديد خاصة أغنيتها Hold On مشيرة إلى أنها تعيش في حالة من الفوضى، وتقاوم حالة التراجع التي تعاني منها، وتشعر وكأن الطريق الذي تسير فيه سينشق ويبتلعها، ومع ذلك تحاول أن تستمر في مسيرتها.