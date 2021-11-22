شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" قبل عرض آخر 3 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة نجلاء بدر، منذ قليل، من تصوير آخر مشاهد حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، حيث يتم عرض الحكاية حاليًا على قناة dmc الساعة 8 مساء، حيث استمر التصوير لمدة 20 ساعة من أمس الأحد وحتى عصر اليوم لتصوير آخر مشهد في العمل، وذلك لتسليم الحلقتين المتبقيتين لقناة dmc التى انتهت من عرض 7 حلقات من العمل خلال الأيام الماضية.

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

وتنتظر نجلاء بدر طرح 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول بعنوان "النهارده يوم جميل" مع باسم سمرة وهنا شيحة وإخراج نيفين شلبى، والثانى "ليلة العيد" بمشاركة العديد من الفنانين، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والثالث "المحكمة" إخراج محمد أمين والمقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل، حيث انتهت من تصوير الثلاثة أفلام منذ فترة ويجرى تحديد موعد طرحهم بدور العرض.