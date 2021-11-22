شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 2 من حدوتة "مريم" .. هاجر الشرنوبى تتبنى طفلة دار الأيتام وزوجها يغضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة cbc الحلقة الثانية من حدوتة "مريم" ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"، بطولة الطفلة ريم عبد القادر، حيث استعرضت بداية الحلقة، تعرض "مريم – ريم عبد القادر لسخونية شديدة بعد أن عرفت أن إسلام حافظ ورشا مهدى لم يقدرا على تبنيها من دار الأيتام.

وكشفت الحلقة أيضًا عن عدم قدرة هاجر الشرنوبى وزوجها حسام فارس على الإنجاب، حيث طلبت منه الطلاق، وهو رفض ذلك بسبب حبه الشديد لها.

وذهبت هاجر الشرنوبى مع والداتها لدار الأيتام من أجل أن تغير من نفسيتها، خصوصًا أنها لم تقدر على الإنجاب، وبسبب حبها الشديد للأطفال فرحت للغاية بتواجدها في دار الأيتام حتى قابلت الطفلة مريم ودار بينهما حديث مطول ولعبا سويًا، وانجذب هاجر للطفلة مريم بشكل كبير، وفى نفس الوقت، شعرت سلوى عثمان بخوف على مريم، حيث شعرت أن هاجر الشرنوبى ستتتبنى مريم، ولذلك تسلل لها ذلك الشعور، خاصة أن سلوى عثمان هي من ترعى مريم وقامت بتربيتها.

كما أوضحت الحلقة أن زوج هاجر الشرنوبى – حسام فارس يرفض تبنى مريم، بسبب أنه يرغب في الإنجاب وليس التبني، ولذلك حديث بينهما خلاف كبير بسبب تبنى مريم.

وأقنعت هاجر الشرنوبى زوجها بتنبى الطفلة، حتى رضخ لها بسبب عدم قدرتهم على الإنجاب ومن أجل راحتها لأنه يحبها، ولكن بشرط، ألا تجبره على حب تلك الطفلة، خصوصًا أنها ليست من صلبه.

وبالفعل تبنت هاجر الشرنوبى الطفلة، وذهبت معها للمنزل، وقامت برعايتها، ثم ذهبت سلوى عثمان "الدادة" التي راعت الطفلة مريم إلى منزل هاجر الشرنوبى لتزور مريم، ولكن زوجها غضب بشدة لأن هاجر لم ترع زوجها وفقدت شغفها بزوجها بسبب الطفلة.

حدوتة "مريم" تقوم ببطولتها الطفلة ريم عبد القادر التى تجسد شخصية "مريم" والتى تنشأ فى ملجأ أيتام، حيث تناقش الحدوتة الحياة داخل ملاجئ الأيتام وحياة الأطفال فيها، وتتطرق إلى قضية التبنى وأنه من الممكن أن تتبنى أسرة لطفل أو طفلة رغم امتلاكهم أبناء وهو ما يحدث في حدوتة مريم وذلك فى إطار درامى اجتماعى.

يذكر أن حدوتة "مريم" بطولة الطفلة مرين عبد القادر، رشا مهدى، إسلام حافظ، عفاف شعيبن سلوى عثمان، حسام فارس، وأخرون، إخراج حسام معتز، وإنتاج مها سليم.