شكرا لقرائتكم خبر عن غياب بطل الفيلم التونسى عن حضور مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج التونسي أنيس الأسود، أن "قدحة " الطفل ياسين الترمسي الذى يقوم بدور رئيسى بالفيلم سيتغيب عن حضور العرض الأول للفيلم في مهرجان القاهرة السينمائى نظرًا لوفاة والده بعد فترة صراع مع المرض ويعيش ياسين حاليا حالة حداد.

ويعد فيلم (قدحة) هو التجربة التمثيلية الأولى لياسين الترمسي لكن سبق أن تعامل معه المخرج أنيس الأسود في فيلم تسجيلي عن أسرته و توسم الموهبة فيه، فاختاره لبطولة الفيلم بالاشتراك مع الطفل أحمد زكريا شيبوب.

يحكي الفيلم عن قدحة (12 عاما) الذى يتعرض لحادث سير يدخل على إثره للمستشفى تتلقى والدته ''بركانة'' مساعدة ''مليكة'' و''معز'' فيغطيان مصاريف المستشفى ويوفران لعائلتها المحتاجة مسكنا. يلتقى" قدحة'' بابنهما الوحيد ''أسامة'' 11 سنة، فتنشأ علاقة صداقة متينة بين الطفلين.. ثم يكتشف خلالها ''قدحة'' سر تغير مستوى عيش عائلته فتنقلب حياته رأسا على عقب وتتوالى الأحداث.

ويعتير" قدحة" الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجه أنيس الأسود بعد مسيرة دامت لأكثر من 25 عام من أفلام تسجيلية و روائية قصيرة تصيد خلالها العديد من الجوائز في أهم المهرجانات العالمية والذي يعتبره المخرج تتويجاً لسابقة اعماله المهـتـمة بقضايــا اليـافعـين و الأطفال و الفئـات المهــمـشة.