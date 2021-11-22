شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى ومنى زكى فى صورة جديدة من كواليس "الجواهرجى": "راجعين من تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد هنيدى جمهوره بصورة جديدة تجمعه مع النجمة منى زكى، في كواليس تصوير فيلم "الجواهرجى" ، وهو الفيلم الذى يجمعهما منذ فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، وعلق هنيدى على الصورة والتي التقطها الثنائي أثناء الاستراحة من التصوير، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"مصحوبة بتعليق: "راجعين من تاني".



هنيدي ومني زكي



هنيدي ومني في فيلم الجواهرجي

ويقع النجم محمد هنيدى فى مشاكل ومواقف محرجة بسبب النجمة منى زكى، وذلك ضمن أحداث فيلمه الجديد "الجواهرجى"، الذى يتم تصويره حالياً فى العديد من الديكورات، ويجسد هنيدى في الفيلم دور "جواهرجى"، بينما تجسد منى دور زوجته ويحدث بينهما عدد من المواقف في إطار كوميدي.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدنى ليكون أمام هنيدى ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

يعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية".