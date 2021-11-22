شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "شمسية و أربع كراسى" لمدة 5 أيام فى موسم الرياض بدءًا من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "شمسية و أربع كراسى"، ضمن فعاليات موسم الرياض من 25 نوفمبر إلى 28 نوفمبر الشهر الجارى، والمسرحية من بطولة أشرف عبد الباقى وأوس أوس و محمد أنور.



محمد أنور

وقد عرضت المسرحية من قبل على مسرح الساحل منذ 3 شهور في الأيام الصيفية وشهدت حضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العام عرض المسرحية، وعلى رأسهم اكرم حسنى، حمادة هلال، محمد لطفى، شيرين، مصطفى خاطر، إبراهيم حسن لاعب منتخب مصر السابق، على ربيع،حمدى الميرغنى، شريف منير، أحمد رزق، ميمى جمال وغيرهم.

مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بطولة الفنان أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، الفنانة ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.