شكرا لقرائتكم خبر عن شباك التذاكر لا يخاف من الأشباح.. "Ghostbusters" يتصدر الشباك الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الأسبوع الماضي فيلم"Ghostbusters: Afterlife" ، وهو تكملة لفيلم الخيال العلمي الكوميدي الكلاسيكي في ثمانينيات القرن الماضي، وتصدر الفيلم شباك التذاكر في أمريكا الشمالية حيث جمع 44 مليون دولار من 4315 دور عرض، وتعتبر هذه النتيجة الأفضل وحسب موقع variety خلال الوباء، لم يكن الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار أكثر مشتري التذاكر نشاطا، ولكن هذا قد يتغير الآن بعد أن تم اعتبار لقاحات COVID-19 آمنة للأطفال.

على الصعيد الدولي، حقق فيلم "Ghostbusters: Afterlife" ربحًا قدره 16 مليون دولار من 31 سوقًا خارجيًا، ما رفع إجماليه في جميع أنحاء العالم إلى 60 مليون دولار.

ويبدأون في اكتشاف علاقتهم بصائدي الأشباح الأصليين والإرث السري الذي تركه جدهم وراءه، ويقوم كل من فين ولفارد، مكينا جريس، كاري كون، سيجورني ويفر، بيل موراي، دان ايكرويد، إرني هدسون، لوجان كيم، سيليست أوكونور، آني بوتس، أوليفر كوبر، ببطول الفيلم الجديد Ghostbusters: Afterlife.

ودارت أحداث السلسلة الشهيرة الأصلية Ghostbusters حول ثلاثة علماء غريبى الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم فى جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس مقابل المال.

حقق فيلم "Ghostbusters" الأصلى إيرادات بلغت 242.2 مليون دولار على المستوى المحلى، وأكثر من 295 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، الفيلم كان من بطولة بيل موراى ودان أيكرويد وهارولد رميس وارنى هدسون وسيجورنى ويفر، وفقا لما نشره موقع " thewrap".

كما سيتم طرح فيلم Morbius، من إنتاج شركة سونى، الذى يدور في إطار رعب وإثارة، في 21 يناير 2022، وكان من المقرر عرض فيلم الممثل العالمى جاريد ليتو في دور السينما في يوليو 2020، ولكن تم تأجيله إلى مارس 2021 بسبب وباء كورونا.

ويدور الفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.