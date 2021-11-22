شكرا لقرائتكم خبر عن BTS تفوز بجائزة فنان العام بحفل جوائز الموسيقى الأمريكية متفوقة على تايلور سويفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت فرقة البوب الكورية الجنوبية BTS بجائزة فنان العام في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الذي أقيم أمس الأحد، في لوس أنجلوس، وهي أكبر جائزة في العالم تُمنح بتصويت الجمهور، وذلك بعد تغلبهم على منافسيهم من أكبر النجوم وهم أريانا جراندي، دريك، تيلور سويفت، وذا ويكند.



BTS



الفريق الكوري

كما فازت فرقة BTS بجائزة أغنية البوب المفضلة، وجائزة أفضل مجموعة، في الحفل الذي تم بثه على الهواء مباشرة وقدمته مغنية الراب كاردي بي، فيما قال كيم نام – جون أحد أفراد الفرقة :"نحن فرقة أولاد صغار من كوريا وحّدنا حب الموسيقى وكل ما نريد فعله هو نشر المشاعر الإيجابية"، وفقا لوكالة رويترز.

وأعرب أعضاء الفرقة عن امتنانهم للمعجبين على حبهم ودعمهم الذي كان دافعًا وسببًا قويًا لحصولهم على الجائزة، وخلال الحفل انضمت بي تي إس إلى فرقة كولدبلاي على المسرح لأداء أغنية ماي يونيفرس أو (عالمي) في عودة لفريق البوب الكوري بعد الجائحة إلى العروض الحية.

وحطمت تايلور سويفت رقمها القياسي عندما فازت بفنانة البوب المفضلة للمرة الـ7، وتصدرت رقمها القياسي السابق لمعظم انتصارات جوائز الموسيقى الأمريكية، عندما فازت أيضًا بجائزة أفضل ألبوم عن ألبومها "Evermore" خلال العرض، ولم تحضر الحفل، لكنها قبلت الجائزة افتراضيًا.

ويبدو أن الفريق الكورى الشهير BTS أصبح اسمه مرتبطًا تمامًا بتحقيق النجاحات وحصد أهم وأشهر الجوائز الخاصة بصناعة الموسيقى والغناء فى العالم، حيث حصد مؤخرا فريق BTS ثلاث جوائز فى حفل توزيع جوائز Nickelodeon Kids’ Choice Awards لعام 2021، وأشار موقع "سومبى" إلى أن الفريق فاز فى جميع الفئات الثلاث التى تم ترشيحه لها.

الجوائز التى حصدها فريق BTS هم جائزة أفضل فريق غنائى للعام، كذلك جائزة أفضل أغنية للعام وذلك عن أغنية "Dynamite"، وكما نال الفريق جائزة "FAVORITE GLOBAL MUSIC STAR " .