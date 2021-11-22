شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى "نيللي" في حفل ضم زوجته وأبناءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أمير كرارة بعيد ميلاد ابنته الصغرى نيللي التي تبلغ عامها الرابع، ونشر كرارة عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "لإنستجرام"، صورة من احتفال عائلي ضم أفراد أسرته فقط، من زوجته وأبنائه أمام تورتة عيد الميلاد، مصحوبة بتعليق: "أسعد عيد ميلاد لحبيبة قلبي نيللي".



امير كرارة

من ناحية أخرى، تعاقد النجم أمير كرارة على بطولة مسلسل جديد يخوض به دراما رمضان 2022، ويتعاون في العمل مع المخرج أحمد نادر جلال للمرة الأولى، فيما يعود للعمل مرة أخرى مع السيناريست باهر دويدار بعدما قدمه معه مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة وكذلك مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان من 2020.

وعقد امير كرارة جلسات عمل مع صناع المسلسل خلال الأسابيع الماضية للاستقرار على تفاصيل العمل الذى سيكون مفاجأة في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجارى.

كما أعلن المخرج بيتر ميمى عن اختيار النجم أمير كرارة لبطولة فيلم "ملاك الموت" من سلسلة أفلام "المستضعفون" التي أعلن عنها بيتر ميمى قبل أيام، وكتب بيتر على صفحته بموقع "فيس بوك": "ملاك الموت قريبًا.. النجم الكبير أمير كرارة" مع نشر صورة أمير كرارة من المشهد الذى ظهر به في برومو فيلم "موسى"، والمعروض حاليا فى السينمات.