شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تنضم لمسلسل "أحلام سعيدة" مع يسرا للعرض فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة مى كساب لمسلسل النجمة الكبيرة يسرا "أحلام سعيدة"، والمقرر انطلاق تصويره مطلع يناير والذى يتولى إخراجه عمرو عرفة، وجارٍ اختيار باقى فريق العمل بعد تعاقد مى كساب وغادة عادل، وتكتبه المخرجة هالة خليل في أولى تجاربها كمؤلف فقط، وبدأت الجهة المنتجة حاليًا في التحضيرات للمسلسل، ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق الممثلين خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى تواصل حاليًا مى كساب تصوير مسلسل "اللعبة 3" مع الفنان هشام ماجد وشيكو، بعد النجاح التي حققته معهم بالأجزاء الماضية، بالإضافة إلى تصوير مسلسل "الحلم" الذي يتناول قصة حي الأسمرات وسكانها.

سبق وتعاقدت الفنانة مى كساب، على مسلسل جديد تخوض به السباق الرمضانى لعام 2022، مع المنتجة مها سليم، وينتمى المسلسل للكوميديا وسيكون من تأليف نصر الدين ناجى، واخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

ويأتى ذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة مع بطولتها لحكاية "عقبال عوضك" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.