شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تحصد رقما قياسيا جديدا بألبومها Red.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة العالمية تايلور سويفت، تحطيم الأرقام القياسية في مسيرتها الفنية، وبالتحديد بألبومها الجديد red، الذي تم طرحه مؤخرًا، لتحقق 72000 نسخة من مبيعات الأسبوع، متخطيه الرقم القياسي لألبوم أوليفيا رودريجيز sour كأكثر ألبوم مبيعًا خلال أسبوع الذى حقق 62000.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة billboard، فإن البوم سويفت الجديد، تم افتتاحه فى قائمة سويفت للألبومات المُعاد تسجيلها، (إصدار تايلور) في المملكة المتحدة ليحقق ما يقارب من 57000 مبيعات، ما يجعله الألبوم الأسرع مبيعًا للفنانات المنفردة لعام 2021 حتى الآن، متجاوزًا Chemtrails لانا ديل ري.

ويعد هذا الألبوم الخامس لنجمة البوب ​​الأمريكي في أقل من ثلاث سنوات، مسجلاً رقمًا قياسيًا في الرسم البياني للمبيعات الالكترونية والرقمية داخل المملكة المتحدة بعد إصداره في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا لتقرير سابق لصحيفة فاريتي، فإن سويفت نجحت في كسر رقمين قياسيين جدد بنسختها الجديدة Red، في يوم واحد عبر منصة Spotify العالمية، ويعد الرقم الأول هو الأكثر تدفقاً لألبوم وذلك من خلال النقاط التي حققها الألبوم، والتي وصلت لـ90.8 مليون مشاركة في اليوم الأول، ليأتي الرقم القياسي الثاني الذى حطمته سويفت هو تحقيقها للرقم القياسي للأنثى الأكثر بثاً في يوم واحد بـ 122.9 مليون تدفق يوم الجمعة.

وأطلت سويفت في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون، بإطلالة من تصميم مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، وكان الفستان قصيرًا بنصف كم باللون الأبيض العاجي، وكان الفستان ضمن مجموعة Resort 2022 التي قدمها "مراد"، ويتميز بتصميم ضيق، وتم تطريزه بالخرز الذهبي، وأحجار السواروفسكي البراقة التي زينت الياقة والجيبين والأكمام أيضًا، واختارت معه حذاء باللون البررونزي من دار Louboutin، واختارت معه إكسسوارات قليلة، منها أقراط دائرية فاخرة، ومجموعة من الخواتم الرقيقة التي زينت بها كلتا يديها.