شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو وثروت ومعتز التونى فى كواليس تصوير "اللعبة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد ثروت، متابعيه بصورة تجمعه بالفنان شيكو والمخرج معتز التونى، من كواليس مسلسل "اللعبة 3"، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصور قائلاً: "كالوسة من كواليس اللعبة الجزء 3 (اللعب مع الكبار) مع العالمي معتز التوني".



محمد ثروت

وبدأ تصوير الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" للنجمين شيكو وهشام ماجد، الأيام الماضية وذلك بدون رانيا يوسف التي شاركت فى أحداث الجزء الثانى، ومن المقرر عرض المسلسل فى يناير المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.