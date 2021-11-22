شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة سهير البابلى تشهد ظهور دنيا سمير غانم الثانى منذ وفاة والديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلى، التي أقيمت بعد ظهر اليوم الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مشاركة الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامى رضوان في تشييع الجنازة، حيث حرصا على الحضور وتوديع الفنانة الراحلة قبل تشييع جثمانها إلى مثواها الأخيرة.

ظهور دنيا سمير غانم في جنازة سهير البابلى، هو الثانى فقط لها منذ وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز في شهر أغسطس الماضي، أي منذ 3 أشهر، حيث كان الظهور الأول لها في حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح يوم 27 سبتمبر الماضى، من أجل تسلم تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ولم تتمالك دنيا سمير غانم بعد صعوها على خشبة مسرح حفل الافتتاح بعد عرض لقطات لوالديها الراحلين، وانهارت في البكاء وحرصت على القاء كلمة وتوجيه الشكر للقائمين على المهرجان وقالت: "متأسفة جدًا على بكائي شكرًا على التكريم وتقدير مشوار بابا وماما"، مضيفة: "عاوزة أقول لكل الناس اللي بتدعي لينا وكل الناس اللي وقفت جنبنا شكرا جدا.. حبكم هو اللي مصبرنا".

يذكر أن دنيا سمير غانم تعيش حالة من الحزن الشديد من وفاة والدها سمير غانم وبعد ذلك لحقت به والدتها دلال عبد العزيز، واعتذرت عن المشاركة في العديد من الفعاليات أبرزها مهرجان أسوان الذى كرمها في دورته الأخيرة ولكنها لم تستطع الحضور، كما أنها متوقفة عن تصوير أي أعمال فنية جديدة ولم تستكمل مسلسلها المتوقف "عالم موازى"

وكان الفنان والمنتج هشام جمال قد نفى ما تردد بشأن إلغاء مسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم، بعد وفاة والدتها النجمة دلال عبد العزيز، والتي كانت ضمن أبطاله الرئيسيين، مؤكدا أن ذلك الكلام "عار من الصحة" والمسلسل ما زال قائما ولكن لم يتم استئناف التصوير منذ توقفه من فترة.



دنيا سمير غانم ورامى رضوان فى جنازة سهير البابلى