حنان شوقي بصحبة عائلة الطيار أشرف أبو اليسر في حفل تكريمه بمهرجان روائع الإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة حنان شوقي، صورتين لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، من مهرجان روائع الإبداع العربي.

وظهرت "حنان" في صورة بصحبة غادة المستكاوي زوجة الطيار أشرف أبو اليسر، وفي صورة أخرى بصحبة نجله "آدم" وذلك بعد تكريمه في المهرجان.

وكانت الفنانة حنان شوقي قد قالت في تصريح لها إنها تكره أفعال الفنان محمد رمضان، مؤكدة أنها لا تحب أن تتابع أعماله، ومن المستحيل أن تشاركه في عمل فني.

وتابعت: "لا أتابع محمد رمضان ولا أحب أتابعه، لا أستطيع أن أتابع شخصًا غير صادق، مع أنه لديه كارزما، لأنه طول الوقت بيمثل مثل أحمد زكي حتى بلعان الريق".