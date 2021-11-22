لينا خوري تقدم ورشة تمثيل بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقدم المخرجة والمنتجة اللبنانية لينا خوري ورشة ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الجديدة برئاسة الدكتور جمال ياقوت، واختارت عنوانا للورشة: كيفية التحضير لتجربة أداء (How to prepare for an Audition) بحيث تعمل الورشة على تدريب المشاركين لتقديم مونولوج ناجح للكاستينج، وسيكون التركيز على فهم النص والهدف منه، وكيفية تجسيد الشخصية وإبراز الموهبة والمؤهلات المميزة للممثل، وكذلك كيفية استعمال الجسد والصوت، وإثبات الحضور، والتدريب على الليونة في أخذ تعليمات المخرج وتنفيذها .

مدّة الورشة ثلاث ساعات ، وسيتم اختيار 10 مشاركين كحد أقصى، علي أن يحضر من يتم اختياره إلى الورشة (مونولوج كوميدي أو تراجيدي) مّدته بين الدقيقة أو دقيقتين لتطبيق أهداف الورشة عليه وكذلك دراسة نقاط المزايا والضعف لكل مشارك.

اللبنانية لينا خوري من مواليد 27 أبريل عام 1976، وتعمل كمخرجة وكاتبة ومنتجة وأستاذة للتمثيل، حيث قامت بالتدريس، وقدمت ورش عمل في التمثيل وكتابة السيناريو والإخراج للمسرح والسينما والتليفزيون في مؤسسات مختلفة في بيروت، من بينها الجامعة اللبنانية الأمريكية، والأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، والجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة اللبنانية، وهي معروفة بمعالجتها للمواضيع المثيرة للجدل في مسرحياتها، حيث تعرضت لقضايا شائكة في المجتمع اللبناني والعالم العربي، وخاصة تلك المتعلقة بقضايا المرأة، وتطرقت أيضا خوري لإنتاج وإخراج عددا من الأفلام والبرامج اللبنانية، كما شاركت من قبل كعضو لجنة تحكيم في المهرجانات المسرحية ومسابقات الأفلام القصيرة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وستنطلق دورته المقبلة والتي تحمل رقم (28) في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر، وكان المهرجان في بيان سابق قد أعلن عن اختيار 14 عرضاً دولياً تنافس علي جوائزه من دول عربية وأجنبية منها: انجلترا، إيطاليا، الدنمارك، أوكرانيا، ألمانيا، أندونيسيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السعودية، المغرب، السودان، فلسطين، تونس، الكويت، وتشارك مصر في المسابقة الرسمية بعرضين هما عرض (ديفيليه) إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، وعرض (الجوزاء).