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بصورة نادرة.. عمرو عرفة يستعيد ذكريات فيلم "الحقونا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعاد المخرج عمرو عرفة، ذكريات تصوير فيلم "الحقونا" ونشر صورة من كواليس العمل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وظهر "عمرو" في الصورة برفقة النجم الراحل عادل أدهم، والمخرج الكبير علي عبدالخالق، والفنانة نجوى فؤاد.

وعلق على الصورة قائلا: "فيلم الحقونا، كنت لسه مدير إنتاج، من فات قديمه تاه، ذكريات ممتعة.. صباح الخير".

فيلم "الحقونا" عرض عام ١٩٨٩، وهو من بطولة: نور الشريف، عادل أدهم، نجوى فؤاد، حسين الشربيني، فادية عبدالغني، وحيد سيف، نعيمة الصغير، فؤاد خليل، ومن تأليف إبراهيم مسعود، وإخراج علي عبدالخالق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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