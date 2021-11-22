ياسمين الخيام عن سهير البابلي: أدخلت السرور على الناس ومكانتها كبيرة عند ربنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

أكدت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، أن الفنانة الراحلة سهير البابلي، أدت دورًا عظيما في التوعية من خلال الأعمال التي كانت تقدمها وفي نفس الوقت ترسم الابتسامة بها على وجوه المشاهدين.

وتابعت ياسمين في تصريحات لوسائل الإعلام التي تواجدت لتغطية جنازة سهير، أمام مسجد الشركة في الشيخ زايد "كل إنسان أدخل السرور على الناس له مكانة عظيمة عند ربنا لإن إدخال السرور على المؤمن له مكانة كبيرة".

وتابعت "سبحان الله هذه السيدة الفاضلة كانت تقوم بدور عظيم في التوعية بابتسامة جميلة، لها أجرها إن شاء الله كانت حبيبة ربنا ووصلت بالسلامة للحبيب الرحمن الرحيم".

وأشارت إلى أنهما كانتا على تواصل عن طريق التليفون، وأن ابنة سهير نيفين الباقوري كانت تقوم برعايتها "وربنا يجازيها خير على برها لأمها".

ورحلت الفنانة سهير البابلي، أمس الأحد 21 نوفمبر، بعد صراع مع المرض، بحسب تصريحات من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ الخليج 365.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بمستشفى في منطقة السادس من أكتوبر.

سهير البابلي قدّمت العديد من الأعمال المسرحية، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.