شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج ناعية سهير البابلى: حتة كبيرة من تاريخنا الفنى الجميل راحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة ريهام حجاج، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ86 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشرت ريهام صورًا لسهير البابلى فى مراحل عمرية مختلفة، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "حتة كبيرة كمان من تاريخنا الفني الجميل راحت، راحت لهم وسابتنا وداعًا يا عسل العسلات يا حلوة الحلوين يا بكيزة هانم الدرملى يا ست الهوانم اللهم ارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".



ريهام حجاج

وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلى، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وتحركت أسرة الفنانة الراحلة مع الجثمان لدفنه فى مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، وشارك فى تأدية صلاة الجنازة، كل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، والفنان أحمد سلامة، والفنانة رجاء حسين.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى، أمس الأحد، داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفاتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى قد تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على "إنستجرام" منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.