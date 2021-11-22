شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازى وولاء الشريف فى كواليس تصوير أول يوم من "أبو العروسة 3".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود حجازي عن كواليس تصوير أول يوم لمسلسل "أبو العروسة 3"، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبًا بتعليق: "عشنا معاكم أيام كتير ومشاعر حلوة وعرفنا فيها إيه معني العيله والحب وإزاي نختلف وإزاي نحافظ علي بعض.. بدأنا والحمد الله أبو العروسة.. طارق زينة.. حكاية الحب الجميل ولسه الحكاية مستمرة".

وبدأ فريق عمل مسلسل "أبو العروسة" تصوير أول مشاهد الجزء الثالث الأسبوع الماضى، والعمل قد حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور أثناء عرض الجزأين الماضيين، حيث تم تقديمهما على شاشة قناة dmc، ويتولى اخراج الجزء الثالث هانى كمال الذى يكتب العمل أيضًا.

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية وارتبط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.



طارق وزيته



محمود حجازي وولاء الشريف