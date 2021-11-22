شكرا لقرائتكم خبر عن تارة الوزن أكلت وشه.. أحمد حلمى يخوض تدريبات شاقة برفع وزن 5 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادته في منشوراته عبر حساباته الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا، دائمًا ما يثير النجم أحمد حلمي الكثير من موجات السخرية بمنشوراته الكوميدية، والتي كان آخرها نشره لصورة يحمل فيها تارة التدريبات داخل إحدى صالات الجيم، ليحظى بسخرية كبيرة بسبب الصورة التى يظهر فيها تارة الوزن وهي تغطي وشه بالكامل.

وأضاف حلمي، تعليقه الساخر على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وكتب "مصور عايز الشنق، أنا فين في الموضوع"، وسرعان ما حظي البوست على عدد كبير من التعليقات والإعجابات خلال دقائق من نشره للصورة.

وعلى جانب آخر، يظهر الفنان أحمد مالك فى أحدث فيلم "العيل" مع النجم أحمد حلمى صاحب شركة استثمارية، ويعمل عنده بطل العمل وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى بينهما، حيث بدأ مالك تصوير مشاهده الأيام الماضية فى الديكورات الخاصة بالعمل.

ويعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.

ويشارك فى بطولة فيلم "العيل" الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك بجانب حلمى، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الإسم النهائى للفيلم.