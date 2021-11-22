انتهاء صلاة الجنازة على سهير البابلى وتشييع الجثمان لدفنه بمقابر 6 أكتوبر

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله.

وكان الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، قال إن الفنانة الكبيرة أفاقت قبل رحيلها، وكشف طعيمة لـ ”الخليج 365”، أن الفنانة سهير البابلي ظلت تردد قبل رحيلها "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ثم انتقلت إلى جوار ربها.