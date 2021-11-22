شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرة بـ"الزحليقة" مع الأطفال.. آخر ظهور لـ أم التنانين إميليا كلارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك، الشهيرة بشخصية أم التنانين فى سلسلة الفانتازيا Game Of Thrones، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، تظهر من خلالها وهي تشارك الأطفال نشاطاتهم حيث تخوض مغامرة جديدة وهي "التزحلق" داخل إحدى حدائق المنازل، لتلفت انتباه متابعيها بالصورة الجديدة التي نشرتها وظهرت فيها وهي تفقد جزء كبير من وزنها.

أحدث ظهور للنجمة إميليا كلارك

واحتفلت كلارك، مؤخراً، بعيد ميلادها وسط عدد من أصدقائها، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مجموعة من الصور لحفل عيد ميلادها الذى احتفلت به منذ عدة اسابيع.

وظهرت كلارك فى الصور التى نشرتها عبر حسابها، وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض، داخل حفلة خاصة جمعتها مع عدد من أصدقائها، وسرعان ما لفت نظر متابعيها ظهور النجم إيان جلين، صاحب شخصية جورا مورمنت فى سلسلة GOT، حيث كانت هناك علاقة عاطفية من طرف واحد فى المسلسل لم تلتفت لها كلارك، ليسخر متابعيها من ظهوره مجدداً فى حفل عيد ميلادها ليقوم الكثيرون بربط علاقته بها فى المسلسل والواقع.

ووجهت كلارك رسالة لمتابعيها على الصور قائلة "شكرا لكم على كل رسائلكم الجميلة وحبكم، كنت اغرق فى الكثير من المشاعر بسبب امنياتكم لعيد ميلادي، وشكر خاص لكل اصدقائي الذين صمموا عيد ميلادي".