علم مصر وآية الكرسى يحتضنان سهير البابلى إلى مثواها الأخير

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله

وكان الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، قال إن الفنانة الكبيرة أفاقت قبل رحيلها، وكشف طعيمة لـ ”الخليج 365”، أن الفنانة سهير البابلي ظلت تردد قبل رحيلها "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ثم انتقلت إلى جوار ربها.

كشف المخرج عمر زهران، كواليس الساعات الأخيرة في حياة الراحلة سهير البابلي وذلك في مداخلة خاصة مع تليفزيون الخليج 365، وقال زهران، إن الفنانة الراحلة سهير البابلي كانت تربطه بها علاقة صداقة متينة تمتد لقرابة العشرين عاماً، حيث كانا صديقين مقربين لبعضهما البعض.

وذكر: كانت شغوفة بفلسفة تقوى الله وكانت تنصحنى دائماً بذلك حتى أن بعض المواقف السلبية كانت تفسرها بأنها بسبب البعد عن الله"، لافتا إلى أن الراحلة كانت تتمتع بما أسماه بذكاء الأحاسيس.

وتابع المخرج عمر زهران: كنت سعيد الحظ أنى تعرفت على سهير البابلى الإنسانة قبل الفنانة وكانت صداقة ممتعة وكانت صادقة الضحكة والبسمة وكل مواقفها فى الحياة العادية حتى مع العاملين معها كان عبارة عن "موقف كوميدى” ينفجر ضحكاً فى النهاية".