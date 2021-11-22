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شكرا لقرائتكم خبر عن علم مصر وآية الكرسى يحتضنان سهير البابلى إلى مثواها الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتضن علم مصر و"آية الكرسي" نعش الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، وهى في طريقها إلى مسجد الشرطة لإقامة صلاة الجنازة بعد قليل وقبل ذهابها إلى مثواها الأخير.
وتستعد أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلى، وعدد من الفنانين، لتأدية صلاة الجنازة على الراحلة، فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث وصل جثمان سهير البابلى منذ قليل مغطى بعلم مصر، بصحبة أفراد عائلتها، كما حضر أيضًا نقيب الممثلين أشرف زكى، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد.
نعش الفنانة الراحلة سهير البابلى
وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله
وكان الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، قال إن الفنانة الكبيرة أفاقت قبل رحيلها، وكشف طعيمة لـ ”الخليج 365”، أن الفنانة سهير البابلي ظلت تردد قبل رحيلها "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ثم انتقلت إلى جوار ربها.
كشف المخرج عمر زهران، كواليس الساعات الأخيرة في حياة الراحلة سهير البابلي وذلك في مداخلة خاصة مع تليفزيون الخليج 365، وقال زهران، إن الفنانة الراحلة سهير البابلي كانت تربطه بها علاقة صداقة متينة تمتد لقرابة العشرين عاماً، حيث كانا صديقين مقربين لبعضهما البعض.
وذكر: كانت شغوفة بفلسفة تقوى الله وكانت تنصحنى دائماً بذلك حتى أن بعض المواقف السلبية كانت تفسرها بأنها بسبب البعد عن الله"، لافتا إلى أن الراحلة كانت تتمتع بما أسماه بذكاء الأحاسيس.
وتابع المخرج عمر زهران: كنت سعيد الحظ أنى تعرفت على سهير البابلى الإنسانة قبل الفنانة وكانت صداقة ممتعة وكانت صادقة الضحكة والبسمة وكل مواقفها فى الحياة العادية حتى مع العاملين معها كان عبارة عن "موقف كوميدى” ينفجر ضحكاً فى النهاية".
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (1)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (2)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (3)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (4)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (5)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (6)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (7)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (8)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (9)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (10)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (11)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (12)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (13)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (14)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (15)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (16)
وصول جثمان سهير البابلى لمسجد الشرطة (17)