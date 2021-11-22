بالصور| بالحجاب والعكاز.. فنانة قديرة تشارك في جنازة سهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

مستندة على عكازها في يد، وأخرى ممسكة بفتاة تساعدها على السير، ومرتدية حجابها، حرصت الفنانة ليلى نصر، المشاركة في جنازة الفنانة الكبيرة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وتواجدت ليلى أمام مسجد الشرطة الذي استقبل جثمان سهير لأداء صلاة الجنازة، وقالت في تصريحات لوسائل الإعلام "قرأت لها اليوم سورة ياسين بعد صلاة الفجر كانت إنسانة مهذبة جدا وطيبة جدا".

ورحلت الفنانة سهير البابلي، بعد صراع مع المرض، بحسب تصريحات من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ الخليج 365.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بمستشفى في منطقة السادس من أكتوبر.

سهير البابلي قدّمت العديد من الأعمال المسرحية، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.

ليلى نصر بدأت حياتها الفنية زمن الفن الجميل، وشاركت في عدد من أفلام الأبيض والأسود، كما كانت لها عدة مشاركات في مسلسلات تليفزيونية شهيرة، ومن بين أعمالها "سوق النساء"، "ذئاب الجبل"، وأكثر من جزء لفوازير عمو فؤاد.