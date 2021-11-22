بالصور| أحمد بدير يحمل نعش سهير البابلي.. ملفوفة في علم مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان أحمد بدير، على المشاركة في حمل النعش الذي يضم جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي، بعد انتهاء صلاة الجنازة عليها، ونقلها للسيارة التي ستتحرك إلى المقابر استعدادا لدفنها.

وقام المخرج عمر زهران بالتواجد داخل السيارة واستلام النعش من حامليه لوضعه بالسيارة، وظهر نعش الراحلة ملفوفا في علم مصر.

ورحلت الفنانة سهير البابلي، بعد صراع مع المرض، بحسب تصريحات من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ الخليج 365.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بمستشفى في منطقة السادس من أكتوبر.

سهير البابلي قدّمت العديد من الأعمال المسرحية، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.