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بالصور| وصول وفاء عامر وياسمين الخيام بملابس ونقاب أبيض لتشييع جنازة سهير البابلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وصلت الفنانة وفاء عامر لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتشييع جثمان الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، التي وافتها المنية، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ٨٦ عاما.

كما تواجدت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، وارتدت ملابس بيضاء ونقاب أبيض، وحرصت على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة.

ورحلت الفنانة سهير البابلي، بعد صراع مع المرض، بحسب تصريحات من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ الخليج 365.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بمستشفى في منطقة السادس من أكتوبر.

سهير البابلي قدّمت العديد من الأعمال المسرحية، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.

محمد يوسف

محمد يوسف

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