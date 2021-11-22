بالصور| أحمد بدير يودع سهير البابلي.. اللقاء الأخير بين سكينة وعبدالعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

تواجد الفنان أحمد بدير في محيط مسجد الشرطة، للمشاركة في جنازة الفنانة القديرة سهير البابلي وأداء الصلاة عليها، قبل دفنها بمقابر أسرتها.

بدير حقق شهرة واسعة بوقوفه أمام سهير البابلي في المسرحية الشهيرة "ريا وسكينة"، التي قدمت خلالها دور سكينة، ولعب هو شخصية عبدالعال زوجها.

وحرصت الفنانة الكبيرة رجاء حسين على حضور جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، للمشاركة في وداعها الأخير، كما تواجد عدد كبير من الفنانين بينهم: الفنانة جومانا مراد، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وتوفيت سهير أمس الأحد 21 نوفمبر، عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بمستشفى في منطقة السادس من أكتوبر.

سهير البابلي قدمت على المسرح العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.