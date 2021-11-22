بالصور| جومانا مراد ورجاء حسين في جنازة سهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة الكبيرة رجاء حسين على حضور جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، للمشاركة في وداعها الأخير، وأداء صلاة الجنازة عليها في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

كما تواجد عدد كبير من الفنانين بينهم: الفنانة جومانا مراد، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. توفيت سهير أمس الأحد 21 نوفمبر، عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بمستشفى في منطقة السادس من أكتوبر.

سهير البابلي قدمت على المسرح العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.