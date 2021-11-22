بالصور: مراسم دفن الفنانة المصرية سهير البابلي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

شيع ظهر اليوم الاثنين جثمان الفنانة الكبيرة سهير البابلي والتي توفيت مساء أمس عن عمر ناهز الـ86 عاما، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوافد عدد كبير من أقارب وأصدقاء سهير البابلي في وداعها، قبل مراسم صلاة الجنازة عليها. وحرص عدد من صديقاتها على عمل حلقة من الذكر وقراءة القرآن لها.

ووضعت مجموعة من الورود البيضاء وباقات الزهور في استقبال المشيعين للجثمان، كما وزع بعض أقاربها ماء زمزم وتولوا توزيعه على الحاضرين قبل تلاوة القرآن.

وحضرت نيفين الباقوري الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة، وزوجها الدكتور رضا طعيمة وعدد من المقربين في انتظار تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة.