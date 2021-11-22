هل دخلت صباح موسوعة “غينيس”؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

احتفل اللبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدخول الشحرورة صباح موسوعة “غينيس” للأرقام القياسيّة كأكثر فنانة قدمت أعمالاً فنية، وتخطّت الـ 4 آلاف أغنية و85 فيلمًا و27 مسرحية.

بالمقابل، نفت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية الخبر المُتداول لـ ” ET بالعربي”، مع الإشارة إلى أن رئيس بلدية منطقة “بدادون” قد سعى لدخول الراحلة صباح الموسوعة بسبب أرشيفها الفني الضخم في عام 2014 لكنّه لم يتمّ التوصّل إلى نتيجة.

وكانت قناة “العربية” قالت عبر صفحتها على موقع “إنستغرام”، إن الفنانة صباح انضمت لموسوعة “غينيس” بسبب أرشيفها الفني الضخم، مؤكدة أنها استحقت أن تنضم للموسوعة كونها أكثر فنانة أعطت الفن.

يذكر أن صباح من مواليد 10 تشرين الثاني 1927 ورحلت عن عالمنا يوم 26 من تشرين الثاني عام 2014 عن عمر يناهز 87 عاما، وشاركت الفنانة اللبنانية في السينما المصرية وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التي طالما أحبها الجمهور المصري والعربي كذلك مشاركتها في السينما اللبنانية.