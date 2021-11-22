بالصورة: “غوغل” يشارك اللبنانيين بعيد الاستقلال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

شارك محرك البحث على شبكة الإنترنت “غوغل” اللبنانيين في الاحتفال بعيد الاستقلال الـ78، الذي يصادف في الثاني والعشرين من الشهر الحالي. ونشرت الشركة العالمية صورة العلم اللبناني فوق شعارها، محاطاً بإطار أحمر، والسماء خلفه.

يأتي ذلك في وقت يشهد لبنان الذي يعاني أهله من أزمات اجتماعية واقتصادية ومالية متتالية، عرضاً عسكرياً للجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، بعد إلغائه العام الماضي بسبب جائحة “كوفيد 19″، والأوضاع التي كان يمر بها البلد.

وفي هذه المناسبة، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “الاستقلال للدولة هو قرارها الحر وحماية مصلحة الوطن مع المحافظة على أفضل العلاقات مع جميع الدول؛ أما الاستقلال للمواطن فهو مؤسسات دولة قادرة وموثوقة تحميه وتؤمن له حقوقه، ويؤمّن لها ما عليه من واجبات”.

وأشار إلى أن “الاستغلال السياسي للأزمات لن ينتج إلا مزيداً من التأزم والتشرذم”، موضحاً أن “أربعون بالمائة من عمر هذا العهد مرّت من دون حكومة بعد تعثر عمليات التشكيل جراء عقبات مصطنعة وصدامات ما أدى الى تأخير المعالجات وتفاقم الأزمات”، لافتًا إلى أنه “مخاض عسير وفي ظروف ضاغطة ولدت حكومة “معاً للانقاذ” وكانت التحديات أمامها ضخمة وشائكة، أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة وأزمة معيشية وصحية خانقة، ضمور اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر”.