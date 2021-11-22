نوال الزغبي تتغزل بقصي خولي: “من اكتر الممثلين اللي بيسحروني”

كتب امير فتحي في الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:50 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من مشاركتها بمهرجان “نجم العرب” الذي أقيم حفل نسخته السادسة يوم السبت 20 نوفمبر.

وعبرت نوال الزغبي، من خلال مجموعة من الصور، عن اعجابها بالممثل السوري قصي خولي الذي التقت به في المهرجان وعقلت عليها كاتبة: “من اكتر الممثلين اللي بيسحروني”.

This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Statushttps://twitter.com/NawalElZoghbi/status/1462726024664436738?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن نوال الزغبي حصلت على تكريم من مهرجان “نجم العرب وذلك عن مشوارها الفني الحافل بالأعمال الناجحة، وكأفضل مطربة عربية، وأفضل ألبوم لعام ٢٠٢١ عن ألبوم “عكس الطبيعة”.

نوال الزغبي أعربت عن سعادتها بالجوائز والتكريمات التي حصلت عليها في مهرجان “نجم العرب”، الذي أقيم في القاهرة، وتقدير الجمهور لها وللفن الذي تقدمه، مؤكدة حرصها على تقديم رسالة فنية مع كل عمل جديد تقدمه وأهدت التكريم لجمهورها الكبير في مختلف أنحاء الوطن العربي.

جدير بالذكر أن المهرجان شهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن في مجالي الغناء والتمثيل، وبينهم: إنجي علاء، هاني سرحان وأحمد العوضي وقصي خولي وغيرهم.