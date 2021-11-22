شكرا لقرائتكم خبر عن فائق حسن يغازل زوجته أصالة: التفاصيل ليست مهمة لكنى مصر أن أعشقك بكل التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك فائق حسن، زوجة النجمة السورية أصالة نصرى، متابعيه برسالة رومانسية يتغزل فيها فى زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعهما وكتب "ذات لهفة التقينا كان كل شيء يشي بالحب انتبه الجميع لصوت صمتنا بين الجمل وعناقنا ونحن نتصافح لم يكن ذنبك أنك تركت الباب موارب ولم يكن ذنبي أنى دخلت التفاصيل ليست مهمة لكني مصر أن أعشقك بكل التفاصيل".

وأهدت النجمة السورية أصالة نصرى أغنية "الورد البلدى" لزوجها فائق حسن، خلال حفلها المقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، قائلة: "أهديها لزوجي وحبيبي وصديقى".

أصالة نصرى وزوجها فائق حسن

وشارك أنس نصري، شقيق أصالة، متابعيه منذ أيام، بصور من حضوره حفلتها التى أقيمت فى دار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضى، والتى التقي فيها زوج شقيقته لأول مرة منذ زواجهما، حيث نشر الصور عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب "الأمس لم يكن عادي، القلوب الطيبة كانت كثيرة، وفي صوتها ذاب الجمال عذوبةً وبين أغانيها رقصت مشاعر الجميع فَرَحَاً بها ولها".

وأضاف نصري فى البوست قائلاً: "أمس وإن تأخر قليلاً إلا أنه كانت فرصة غالية على قلبي أن التقي فايق صهرنا الغالي لأول مرة بعد الزواج وأبارك له وأتمنى له ولهذه السيدة العظيمة العمر المديد والعامر بالسعادة والنجاح كما تستحق قلوبهم".