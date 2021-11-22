شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير فهمى تعلن وفاة شقيقها بعد 9 أشهر من رحيل شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة المعتزلة تيسير فهمى، وفاة شقيقها عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، ويأتي ذلك بعد وفاة شقيقتها في شهر فبراير الماضى التي تعرضت لأزمة صحية وتدهورت حالتها الصحية إلى رحلت عن عالمنا.



تيسير فهمى تعلن وفاة شقيقها

يذكر أن الفنانة تيسير فهمى أعلنت اعتزالها الفن في عام 2013، وذلك في لقاء لها في أحد البرامج، وقررت الاستقرار مع زوجها في أمريكا، وأصبحت تأتى إلى مصر في زيارات قليلة، وهذا ما جعلها تفضل العيش في هدوء، وقد تسلمت وسام مدينة سياتل عن أفضل ممثلة للجاليات العربية وذلك في عام 2008.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، كان مسلسل "بفعل فاعل" قبل حوالي 9 سنوات، وتحديدا عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.

وقدمت تيسير فهمى رصيدا فنيا فى الدراما والسينما جعلها واحدة من أبرز ممثلات جيلى الثمانينيات والتسعينيات، تخرجت تيسير فهمى المولودة فى 18 مايو 1955 فى المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1977، فى بداية مسيرتها عملت فى مسرح الشباب وقدمت أدوارا سينمائية صغيرة أثناء دراستها.