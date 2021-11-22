شكرا لقرائتكم خبر عن هل دخلت صباح موسوعة جينيس كأكثر فنانة قدمت أعمالا للفن بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت عدد من المواقع الإخبارية أنباء عن انضمام الفنانة الراحلة الشحرورة صباح لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسبب أرشيفها الفني الضخم، كأكثر فنانة قدمت أعمالا للفن في العالم، حيث قدمت أكثر من 4 الآف أغنية و85 فيلمًا و27 مسرحية، ولكن لم تنشر موسوعة جينيس الخبر عبر حساباتها الرسمية أو موقعها الرسمي كما المعتاد.

وسبق وانتشرت معلومات عام 2014 عن تواصل رئيس بلدية منطقة "بدادون" في لبنان مع جينيس سعيًا لدخول الراحلة صباح الموسوعة بسبب أرشيفها الفني الضخم، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية.

يذكر أن صباح من مواليد 10 نوفمبر 1927 ورحلت عن عالمنا يوم 26 من نوفمبر عام 2014 عن عمر يناهز 87 عاما، وشاركت الفنانة اللبنانية في السينما المصرية وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التي طالما أحبها الجمهور المصري والعربي كذلك مشاركتها في السينما اللبنانية.

اسم صباح الحقيقى هو جانيت جرجس فغالى وولدت بأسرة بسيطة في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية ، وظهرت مواهبها الفنية فى سن الطفولة، وحازت شهرة محلية، حتى استطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر فتعاقدت معها على ثلاثة أفلام دفعة واحدة.

جاءت صباح إلى مصر وبدأت ببطولة فيلم القلب له واحد عام 1945، ودربها الملحن الكبير رياض السنباطي فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم، وحققت شهرة ونجاحًا كبيرًا.