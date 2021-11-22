شكرا لقرائتكم خبر عن أفريكا ميوزيك أوردز تختار ديزى دروس كأفضل فنان فى شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مغني الراب المغربي ديزي دروس، بلقب أفضل فنان في شمال أفريقيا لسنة 2021 عن أغنيته NOTA، خلال مشاركته في المسابقة السنوية ''أفريكا ميوزيك أوردز'' المعروفة اختصارًا بـ"AFRIMA"، والتي تسلمها في حفل تم تنظيمه بمدينة لاجوس النيجيرية.

وعقب تسلمه للجائزة عبر المغربي "ديزي دروس'' عن فخره وسعادته الغامرة بهذا التتويج الذي حظي به في التظاهرة الموسيقية، بعد تفوقه على مجموعة من الفنانين الذين نافسوا على اللقب.



ديزي دروس

وتضم الجائزة أقسام متعددة من بينها أفضل فنان في شمال أفريقيا والتي فاز بها المغربي ''ديزي دروس'' وتنافس فيها معه كل من: عمرو دياب، محمد رمضان بديو مع الفنان العالمي متر غيمز، وحمزة الفضلي، الحر، مسلم، وزهير البهاوي، إضافة إلى الجزائري ديجي موح غرين، والجزائري سولكينج، والتونسي كلاي بيج.

هذا وحققت أغنية ''النوطا'' لديزي دروس أزيد من 18 مليون مشاهدة على اليوتيوب، نجاحا كبيرا جعلها تتصدر قوائم مختلف التطبيقات الموسيقية.