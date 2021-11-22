شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات عن انفصال بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد إزالتها لاسمه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن وجود خلافات بين النجمة العالمية بريانكا شوبرا، والنجم العالمي نيك جوناس، قد تصل إلى الانفصال، بعد أن أزالت شوبرا اسم زوجها من حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث كانت تطلق على الـ pio الخاص بها اسم بريانكا جوناس، لتزيل الاسم الأخير وتكتفى باسمها فقط.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الثنائي شوبرا وجوناس يقتربان من الانفصال بسبب بعض المشاكل العائلية، وهو ما يخالف تواجد الثنائي عند بعضهما عبر إنستجرام، حيث ما زالت شوبرا تقوم بمتابعة جوناس عبر إنستجرام، وبالرغم من إزالتها لاسمه إلا أنها تبقي على وجود عدد من الصور التي تجمعهما.

واحتفلت شوبرا، بعيد ميلاد زوجها المطرب نيك جوناس، منذ عدة أسابيع، على الرغم من عدم تواجدها معه بنفس الدولة، حيث فاجأته بكعكة عيد ميلاد 5 أدوار على المسرح خلال إحيائه حفلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال تواجدها في لندن لتصوير أحدث أفلامها.

ولاحظ نيك، وجود ظرف مرفق مع الكعكة، فتساءل: "هل هو من زوجتى؟.. هل ستخرج من الكعكة؟.. وانتظر نيك للحظة ليرى ما إذا كانت ستخرج قبل أن يأخذ قضمة من الكعكة، وفقا لما نشره موقع هيندسون تايمز.

ورغم أنه لسوء الحظ لم تستطع بريانكا حضور الحفل، إلا أنها اتصلت به فى عيد ميلاده، ثم قامت بعد ذلك برحلة ليوم واحد إلى الولايات المتحدة لتكون بجانب نيك فى عيد ميلاده التاسع والعشرين.

ونشرت بريانكا صورة من حفل عيد ميلاد زوجها والتى تجمع الثنائى، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بها وهي تلف ذراعيها حول نيك، وإلى جانبهما ظهرت زينة عيد الميلاد، بينما كان أسطول من السيارات متوقفة على جانب واحد، وعلقت علي الصورة قائلة: "حب حياتي.. هنا أتمنى لك عيد ميلاد سعيدا.. لأفضل شخص محب ورحيم.. أحبك يا حبيبى.. أشكرك على كونك أنت".