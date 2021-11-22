شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تودع سهير البابلي: كانت مبهرة في الفن وأصبحت مبهرة فى حبها لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة حلا شيحة، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ84 عامًا بعد صراع مع المرض، ونشرت حلا صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "سهير البابلي السيدة العظيمة في كل شيء فنانة كانت لها بصمة خاصة بها، وكوميديا لن تتكرر، كانت مبهرة في الفن وأصبحت مبهرة في حبها لله هي كانت نجمة في الأرض، الآن هي نجمة في السماء..وداعًا يا سوسكا، الجنازة اليوم في مسجد الشرطة بعد صلاة الظهر ربنا يصبر ابنتها نيفين وأحفادها وأحبابها".



حلا شيحة

وعلم ”الخليج 365” أن الفنانة حلا شيحة وزوجها الداعية معز مسعود ذهبا لمنزل الفنانة الراحلة سهير البابلي لمؤازرة ابنتها نيفين الناقورى بعد وفاة والدتها، وبمجرد وصول حلا شيحة انهارت من البكاء ولم تستطع تمالك نفسها.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفاتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى قد تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على "إنستجرام" منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.