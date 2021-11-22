فرقة BTS تفوز بجائزة فنان العام في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فازت فرقة البوب الكورية الجنوبية بي.تي.إس بجائزة فنان العام في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الذي أقيم يوم الأحد في لوس أنجليس، وهي أكبر جائزة في العالم تُمنح بتصويت الجمهور.

وتغلبت بي.تي.إس على منافسيها أريانا جراندي ودريك وأوليفيا رودريجو وتيلور سويفت وذا ويكند.

وكانت بي.تي.إس وسويفت من بين الفائزين الأوائل في الحفل الذي تم بثه على الهواء مباشرة وقدمته مغنية الراب كاردي بي.

كما فازت فرقة بي.تي.إس بلقب مجموعة البوب المفضلة.

وقال كيم نام-جون مغني بي.تي.إس “نحن فرقة أولاد صغار من كوريا وحدنا حب الموسيقى وكل ما نريد فعله هو نشر المشاعر الإيجابية”.

وانضمت بي.تي.إس إلى فرقة كولدبلاي على المسرح لأداء أغنية “ماي يونيفرس” (عالمي) في عودة لفريق البوب الكوري بعد الجائحة إلى العروض الحية. وكانت أغنية “بتر” (زبدة) لبي.تي.إس قد تصدرت قوائم بيلبورد للأغاني الفردية في الولايات المتحدة لمدة 10 أسابيع هذا الصيف.

وكانت سويفت التي لم تحضر حفل الأحد قد فازت العام الماضي بلقب أفضل فنان للمرة السادسة لتسجل بذلك رقما قياسيا.

وفازت سويفت بجائزة أفضل فنانة وأفضل ألبوم بوب عن ألبومها “إيفرمور” (إلى الأبد).

وقالت سويفت للجماهير في كلمة ألقتها لدى تسلمها الجائزة عبر الفيديو “أنا محظوظة جدا أن أكون في حياتكم، وأن تكونوا في حياتي”.