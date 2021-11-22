غوغل يتبعك حتى لو أوقفته.. وهذه الطريقة الوحيدة للإفلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إذا كنت تستخدم أي تطبيق من تطبيقات غوغل، فمن المحتمل أن يتم تعقبك حتى لو قمت بإيقاف خيار “سجل الموقع الجغرافي”، إلا أن هناك طريقة وحيدة للإفلات من ذلك.

فقد كشف موقع “Cnet” مجموعة من الخطوات تساعدك على منع غوغل من معرفة موقعك الجغرافي.

وأوضح الموقع أن ذلك سيكون على حساب فقدان المستخدم بيانات مخصصة، مثل العثور على الشركات القريبة، أو مشاهدة إعلانات مخصصة، وتوصيات البحث.

خطوات بسيطة

كذلك، بيّن أن الطريقة الوحيد للإفلات من معرفة موقعك الجغرافي تتلخص بمجموعة خطوات يجب اتباعها، وأولها الدخول على حسابك في غوغل واختيار “إدارة حساب غوغل” Manage your Google Account.

ثم في مربع “الخصوصية”، حدد “إدارة البيانات والخصوصية” Manage your data & personalization.

بعد ذلك مرر للأسفل إلى “عناصر التحكم في النشاط” Manage your activity controls، وهناك اجعل مربع “النشاط على الويب وفي التطبيقات” Web & App Activity في وضع الإيقاف.

الحفاظ على الخصوصية

وهذا الاختيار سيؤدي إلى منع غوغل من تخزين بيانات الموقع الجغرافي التقريبي والأماكن الأخرى التي تذهب إليها، وتخزين المعلومات التي تم جمعها من عمليات البحث أو الأنشطة الأخرى.

وأكد التقرير أن إيقاف تشغيل هذا الإعداد سيؤدي إلى منع غوغل من تخزين علامات الموقع المرتبطة بإجراءات معينة وإيقاف تخزين المعلومات التي جمعت من عمليات البحث أو الأنشطة الأخرى. كذلك، سيؤدي إيقاف تشغيله إلى الحفاظ على خصوصية موقعك التقريبي والأماكن الأخرى التي تذهب إليها مثل عنوان منزلك.