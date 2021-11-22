مسلسل Squid Game يخرج من قائمة أبرز 10 عروض على “نتفليكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت قائمة تقييم شعبية “نتفليكس” أن مسلسل “Squid Game” (لعبة الحبار)، قد خرج من قائمة أبرز 10 عروض على خدمة البث.

يأتي هذا على الرغم من استمرار “Squid Game” في تحقيق النجاح على “نتفليكس” لفترة طويلة، ما جعله أنجح مسلسل كوري في الساحة لعدة أسابيع، إلا أنه يبدو أن أيام المجد قد ولت لهذا المسلسل.

وكانت ‘”نتفليكس” قد طرحت، مؤخراً، قائمة تسرد أفضل 10 عروض على خدمة البث بناءً على الشعبية ووقت المشاهدة الإجمالي لكل عرض، والآن يبدو أن هذه القائمة تشير إلى أن شعبية مسلسل “Squid Game” آخذة في التراجع.

وتتضمن قائمة أفضل العروض على “نتفليكس”: فيلم “Red Notice”، والمسلسل الوثائقي “Tiger King”، ومسلسل الأنيميشن “Cowboy Bebop”، ومسلسلَيْ “Hellbound”، و”The Queen of Flow”، وفيلم “The Princess Switch 3: Romancing the Star”، وبرنامج “The Great British Baking Show”، ومسلسلات “Narcos: Mexico”، و”Cocomelon”، و”Maid”.

يذكر أن نسبة مشاهدة مسلسل “Squid Game” قد تراجعت في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكنها لاتزال مرتفعة في بقية دول العالم، ولاتزال “نتفليكس” تعتبره من أنجح عروضها المبتكرة على الإطلاق، حيث تكلف العمل 20 مليون دولار، وحقق عائدات بلغت مليار دولار لـ”نتفليكس”.