شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت : أنا لا أبالي بالترشيح لـ جائزة الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت أنها لا تبالى بـ ترشيحها إلى جوائز الأوسكار لأول مرة، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، حيث صرحت ستيوارت قائلة: "أنا لا أبالي بالترشيح لـ جائزة الأوسكار"، وذلك بعد أن توقع الكثير من النقاد حول العالم بـ ترشيحها عن دورها في الفيلم الجديد Spencer.

وأكملت ستيوارت حديثها قائلة: "جوائز الأوسكار بالنسبة لى تعد شيء مضحك، وذلك بسبب أن هناك الكثير من الأفلام المذهلة التي بالكاد يتمكن المشاهدين من رؤيتها، والتىتستحق هذه الجائزة، لكن يدث عكس ذلك، وبالتالي هذا الأمر يوضح شيئًا عن ما ننظر إليه وما نهتم به، وأنا أقدر أن العمل استطاع ان يصل إلى عدد كبير من الأشخاص حول العالم".

يدور فيلم Spencer خلال عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك بإنجلترا، حيث قررت ديانا سبنسر، التي تعاني من مشاكل في صحتها العقلية، إنهاء زواجها الذي استمر لمدة عام من الأمير تشارلز، وبالتالي يبرز العمل الصراعات التي واجهتها في طريقها لتحقيق ما تريد.

فيلم Spencer من بطولة كريستين ستيوارت، تيموثي سبال، جاك نيلن، فريدي سبري، جاك فارثينج، شون هاريس، ستيلا جونيت، ريتشارد ساميل، إليزابيث بيرينجتون، لور ستيفانيك، ايمي مانسون.

وقام المخرج بابلو لارين بإخراج فيلم السيرة الذاتية الجديدSpencer، ومن تأليف المؤلف ستيفن نايت.

وكانت قد عبرت النجمة العالمية كريستين ستيوارت، عن اعتقادها بأن روح الأميرة ديانا منحتها توقيع قبول على أداء دور عن حياتها فى فيلم Spencer، حيث تقدم الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، في فيلمها الجديد، حياة الأميرة ديانا التي توفيت في حادث سيارة، عام 1997، واعترفت ستيوارت بأنها عانت من بعض المشاعر الروحية المخيفة أثناء تصوير الفيلم، والذي يركز على فترة ثلاثة أيام خلال موسم الأعياد لعام 1991 عندما كانت ديانا تقيم في ساندرينجهام.

وعندما سئلت عما إذا كانت قد مرت بشئ غير طبيعى أثناء أداء دورها، قالت كريستين ستيوارت - حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية - "لا، لكنني شعرت ببعض المشاعر الروحية المخيفة أثناء تصوير هذا الفيلم.. حتى لو كنت أتخيل فقط، لكني شعرت وكأن هناك لحظات حصلت فيها نوعًا ما على التوقيع بموافقة من روح الأميرة ديانا".