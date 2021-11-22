بعد 9 شهور من رحيل شقيقتها.. وفاة شقيق تيسير فهمي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة تيسير فهمى وفاة شقيقها صباح اليوم، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وطلبها الدعاء له بالشفاء.

الفنانة تيسير فهمي أعلنت عن الوفاة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وكتبت: "شقيقي علي في ذمة الله ".

وكانت الفنانة تيسير فهمي قد طالبت من قبل بالدعاء من أجل شقيقها، وكتبت: "فضلا وليس أمرا أرجو الدعاء لأخي بالشفاء".

وتأتي وفاة شقيق تيسير فهمي بعد 9 أشهر من وفاة شقيقتها، إذ أعلنت في فبراير الماضي عن رحيلها، وكتبت: "شقيقتي في ذمة الله ربنا يرحمها".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، كان مسلسل "بفعل فاعل" قبل حوالي 9 سنوات، وتحديدا عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.